OL-OM : Les Bad Gones condamnent l'agression de Payet

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Au lendemain du grave incident qui a poussé à l'arrêt définitif du match Lyon-Marseille, la principale associations de supporters de l'Olympique Lyonnais a pris position.

« C'est avec la plus grande fermeté que nous condamnons les jets de projectiles qui ont eu lieu hier soir et particulièrement celui de l'individu, ne faisant ni partie de notre groupe, ni des abonnés du stade, qui a atteint le joueur marseillais. Les consignes passées au virage nord lors de chaque match sont sans équivoque à ce sujet. Nous souhaitons apporter tout notre soutien à l'ensemble de !'Olympique Lyonnais, du président et ses équipes, à nos joueurs et le staff, ainsi qu'à tous les supporters présents au stade. Nous regrettons que des actes individuels inadmissibles aient autant de conséquences négatives sur le football en général, pour l'ensemble de ses composantes et pour notre club en particulier. Nous continuerons de collaborer avec l'Olympique Lyonnais afin que de tels événements ne puissent se reproduire », indique dans un communiqué le bureau du Kop Virage Nord et des Bad Gones.