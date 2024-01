OL-OM ‍: Le prix des tickets scandalise

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Dans une semaine, l'Olympique Lyonnais recevra l'Olympique de Marseille au Groupama Stadium. Et si le stade n'affiche pas encore complet, la raison est probablement plus liée au tarif qu'aux performances sportives de l'OL.

Là où le Vélodrome affiche complet à chaque match de Ligue 1, le Groupama Stadium a bien du mal à se remplir, y compris pour une affiche classique de notre championnat comme le match entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille prévu dimanche prochain pour le compte de la 20 journée de L1. A une semaine de ce choc, le stade n'est pas plein, et si le classement actuel de l'OL explique sûrement en partie cette situation, le prix des places pour le grand public est exceptionnellement élevé. Évidemment, les abonnés ne sont pas concernés, mais pour une famille qui voudrait venir au stade pour cet OL-OM, les places en vente vont de 70 à 230 euros sur le site officiel de l'Olympique Lyonnais. Et pour 70 euros, vous êtes situés au plus haut niveau dans un angle du Groupama Stadium, des places qui pour le match OL-Lens en mars prochain sont vendues....17 euros.

OL-OM ne fait pas le plein

40516 spectateurs pour #OLSRFC

81ème affluence pour l'OL au Groupama Stadium en Ligue 1 pic.twitter.com/KoRmFz3szb — Stade OL HD (@StadeOLHD) January 26, 2024

Sur les réseaux sociaux, si certains supporters ne sont pas offusqués par ces prix, estimant que la direction du club vise surtout ceux qui ne viennent pas souvent au stade et qu'il s'agit d'une affiche de gala, d'autres sont écoeurés par ces tarifs prohibitifs et constatent qu'un match aussi attendu qu'OL-OM ne fait pas le plein du Groupama Stadium. Evoquant cette situation, le compte @SocialGones ne masque pas sa désolation face à cette politique tarifaire décidée par la direction du club au moment où Alexandre Lacazette ont besoin d'un stade comble. « Le stade pas encore plein. Pas si étonnant 🤷‍♂️ Le club n'est pas obligé de prendre ses supporters pour des gogos », écrit le compte spécialisé, qui a du mal à comprendre cette attitude au niveau des prix. En attendant, les retardataires peuvent encore se procurer des places pour le Lyon-Marseille qui vaudra sportivement son pesant d'or.