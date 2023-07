30 millions pour Barcola, l'OL humilie le PSG

John Textor n'envisage pas le départ de Bradley Barcola, mais le propriétaire de l'Olympique Lyonnais sait qu'il va devoir à un moment ou à un autre faire rentrer de l'argent dans les caisses. La vente de Bradley Barcola pourrait en faire rentrer beaucoup, mais un premier assaut du PSG a été repoussé.

A compter du 1er août, Bradley Barcola va officiellement changer de représentant, le jeune attaquant de l’Olympique Lyonnais intégrant la puissante écurie de Jorge Mendes. Mais cela n’empêche pas le Paris Saint-Germain de bouger déjà ses pions dans ce dossier. Luis Campos, qui dirige la manœuvre pour le compte du PSG, aurait déjà transmis une proposition à John Textor. Fabrizio Romano précise même que les champions de France ont offert 30 millions d’euros pour aboutir au transfert de Bradley Barcola, mais que cette offre a été immédiatement rejetée par le boss de l’OL. A ce stade du mercato, l’homme d’affaires américain n’envisage pas de céder l’international Espoirs, mais si le Paris Saint-Germain pousse le curseur plus haut, alors rien ne dit qu’il ne cèdera pas. Sauf que le journaliste apporte un bémol.

Understand Paris Saint-Germain had approach with €30m bid ready rejected by Olympique Lyon for Bradley Barcola



PSG focused on Ousmane Dembélé by activating contacts to trigger €50m release clause.



…but again, nothing done yet. It depends on Dembélé.