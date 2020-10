OL-OM : Bertrand Latour sent l'arnaque venir

Dans : OL, OM.

Dimanche soir, Lyon reçoit Marseille pour ce qui est des grands classiques de la Ligue 1. Mais pour Bertrand Latour, l'édition 2020-2021 de ce OL-OM risque de décevoir.

Les supporters lyonnais et marseillais attendent avec impatience le premier match entre les deux formations, ce sera dimanche soir dans un Groupama Stadium vide ou presque. Faute d’engouement populaire, il faudra compter sur un match de haute tenue afin de satisfaire les amateurs de football, qui n’ont pas été gâtés par le récent PSG-OM. Mais pour de nombreux consultant, il ne faut pas attendre grand-chose de ce Lyon-Marseille. Bertrand Latour est lui d’ores et déjà persuadé que ce match va tourner au fiasco, les deux équipes n’ayant pas été à la hauteur depuis le début de la saison de Ligue 1. Sur la chaîne L’Equipe, le journaliste a fait part de sa prévision très pessimiste.

« Si cet Olympico OL-OM peut tourner au Pathético ? Oui, j’ai de grandes craintes sur la qualité de cette rencontre, compte tenu de ce qui se passe depuis le début de la saison. Pour avoir regardé tous les matchs de Marseille cette saison, je ne vois pas un match satisfaisant de l’OM dans le contenu. Et pour Lyon, hormis la première victoire contre Dijon, où on avait vu des choses intéressantes, et notamment au milieu de terrain, depuis, le jeu est un désastre. Lyon est en manque d’efficacité. Donc je ne vois pas pourquoi ce match serait miraculeux, même si j’espère me tromper. Mais ça me fait peur », avoue Bertrand Latour, qui ne croit pas au miracle sur ce match entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille.