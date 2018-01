OL : Ouf mon dieu, il n'ont pas tué Kenny Tete

Dans : OL, Ligue 1.

Recruté pour 3ME à l’Ajax Amsterdam lors de l’impressionnant mercato estival 2017 réalisé par l’Olympique Lyonnais, Kenny Tete a eu un gros coup de moins bien en fin d’année, le défenseur de 22 ans n’étant pas au sommet de son art. Mais pour Bruno Genesio, il ne faut surtout pas en tirer des conclusions trop hâtives. Car si l’entraîneur de l’OL admet que Kenny Tete a fait beaucoup mieux que ce qu’il a montré en décembre, il compte sur lui pour rapidement démontrer que ce passage à vide n’est qu’un mauvais souvenir. Au quotidien, l’international néerlandais se donne à bloc afin de ne pas laisser la place au moindre doute.

Avant la réception du SCO Angers, Bruno Genesio a donc tenu à envoyer un message à Kenny Tete. « Ses derniers matches étaient moins concluants qu'en début de saison. Mais Kenny est un jeune joueur, qui a montré ses qualités ici et à l'Ajax. Il doit encore faire beaucoup d'efforts mais il travaille bien à l'entraînement. Je sais que je peux compter sur lui et sur Rafael pour évoluer au poste de latéral droit », a expliqué le technicien de l’Olympique Lyonnais, conscient que son groupe a encore de nombreux matches à jouer cette saison et qu’il aura besoin de tout le monde, et notamment d’un Kenny Tete à son meilleur niveau.