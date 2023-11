OL ‍: O'Brien flambe, c'est John Textor le roi du mercato

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Belle surprise de la première partie de saison de l’Olympique Lyonnais, Jake O'Brien a été l’acteur majeur du premier succès des Gones en Ligue 1 sur la pelouse de Rennes dimanche (1-0).

Arrivé sur la pointe des pieds dans le cadre d’un transfert d’un million d’euros en provenance de Crystal Palace lors du dernier mercato estival, Jake O'Brien ne devait initialement pas jouer un rôle central à l’OL. Sauf qu’en l’espace de quelques mois, le joueur de 22 ans a réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable devant des joueurs plus expérimentés comme Lovren ou Caleta Car. L’Irlandais est même le seul défenseur central de Lyon qui arrive un peu à faire oublier le départ de Lukeba à Leipzig, c’est dire si le géant d’1m97 a réussi à trouver sa place dans le groupe lyonnais.

O'Brien, la bonne pioche de... John Textor



Thank you for sticking by us, that was for you @OL supporters! 💪🏻



ALLEZ L’OL 🔴🔵🦁 pic.twitter.com/NwbkkCHpII — Jake O’Brien (@obrienjake_) November 12, 2023

Pourtant, personne ne croyait en lui lors de son arrivée entre Rhône et Saône, sauf… John Textor. Convaincu par le niveau d’O'Brien, qu’il avait vu à l'œuvre du côté de Molenbeek en Belgique la saison passée, le propriétaire américain a donc bien fait de forcer pour recruter O'Brien. Et personne ne pourra le contredire, surtout après la première victoire de l’OL face à Rennes dimanche. Un succès lors duquel le défenseur central a marqué de la tête (1-0). Outre ce but, il a également montré de belles qualités défensives, que ce soit dans les duels et au niveau des courses. Autant dire qu’il a toutes les qualités pour intégrer de manière pérenne le onze de départ de Fabio Grosso. De quoi épater toute l’Irlande, mais aussi tous les suiveurs du football français.

Pas trop d’enseignement particulier et puis rien à foutre au fond… mais Tolisso fait son meilleur match depuis longtemps et Jake l’éventreur est le meilleur joueur depuis le début de saison. A voir si tu capitalises dessus mentalement. — Sofiane (@___Sofiane) November 12, 2023

O’Brien c’est vraiment trop cheaté sa vitesse, sans ça on serait 22eme de L1 — Joh (@johol69) November 12, 2023

La recrue de Textor O'Brien qui fait ces perf c'est quand même super drôle — Benzema3469 (@Benzema3469) November 12, 2023

Premier joueur irlandais à marquer un but en L1 depuis Tony Cascarino en 2000 à Nancy, O'Brien semble en tout cas bien parti pour devenir le nouveau chouchou du Groupama Stadium. Il est pour le moment jugé comme la très bonne surprise des joueurs irlandais qui évoluent à l'étranger, et la presse irlandaise a mis en avant son implication dans le succès lyonnais, et son attitude irréprochable depuis le début de la saison, même quand on lui promettait le banc de touche pour des mois entiers. Un vrai petit exploit bien mérité, sachant qu’il est l’un des seuls joueurs au rendez-vous en cette première partie de saison très compliquée chez les Gones…