OL : Ces 3 départs inévitables à Lyon !

Très calme pour le moment, le mercato de l’Olympique Lyonnais risque de brutalement s’accélérer dans les prochaines semaines.

Les premiers départs donneront le tempo du mercato de l’OL, encore dans une phase d’observation du marché, mais qui se tient prêt à dégainer pour compenser les éventuels départs. Dans son édition du jour, Le Progrès fait le point sur les joueurs susceptibles de quitter Lyon cet été. Et selon le quotidien régional, les départs de trois tauliers font assez peu de doute. Le premier d’entre eux se nomme Thiago Mendes, cité avec insistance du côté de Flamengo afin de compenser le transfert de Gerson à Marseille pour 15 ME hors bonus. Le profil de l’ancien Lillois plaît aux dirigeants du club brésilien, et Thiago Mendes n’est pas contre l’idée de retourner au pays en dépit de son âge encore relativement jeune. Les négociations n’ont toutefois pas accouché sur un accord, Flamengo privilégiant un prêt avec option d’achat tandis que l’OL exige un transfert sec.

Deux autres joueurs de l’Olympique Lyonnais ont de bonnes chances de faire leurs valises selon le quotidien rhodanien. Sans surprise, le nom d’Houssem Aouar sort du chapeau. Il y a quelques jours, la rumeur d’un clash entre l’international tricolore et son club formateur a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Très vite, Houssem Aouar a démenti cette fake-news, affirmant que s’il avait raté plusieurs jours d’entraînement, c’est car il avait été hospitalisé. Cela étant, son départ reste plausible et Arsenal est toujours le club le plus intéressé. Dans l’idéal, Aouar aimerait rejoindre une écurie qualifiée pour la Ligue des Champions et dans cette optique, le PSG est à l’affût. Enfin, le dernier élément sur le départ se nomme Maxwel Cornet, très courtisé en Premier League et en Bundesliga. Dans le viseur de Wolfsburg il y a un an, l’Ivoirien est désormais ciblé par Marcelo Bielsa à Leeds United. Que les supporters de l’OL se rassurent, chaque départ sera compensé, sauf peut-être celui… de Memphis Depay, dont la signature à Barcelone a numériquement été comblée par le retour de prêt de Moussa Dembélé.