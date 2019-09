OL : Non, Juninho n'est pas le boss du mercato à Lyon !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

La recrue star de l’Olympique Lyonnais cet été, c’est lui. Nouveau directeur sportif des Gones, Juninho fait l’unanimité aussi bien auprès des observateurs que des supporters.

En interne aussi, le Brésilien est très apprécié notamment par Jean-Michel Aulas, qui lui accorde une confiance aveugle. Néanmoins, ce n’est pas une raison pour lui donner les pleins pouvoirs en période de mercato. Et pour cause, « JMA » n’oublie pas que c’est en partie grâce à Florian Maurice qu’il a récemment touché le pactole avec les ventes de Ferland Mendy et de Tanguy Ndombele. Raison pour laquelle, selon L’Equipe, le patron de la cellule de recrutement a encore les coudées franches à l’OL.

Le quotidien rapporte notamment que c’est Florian Maurice qui a eu le dernier mot dans les dossiers Youssouf Koné, Joachim Andersen ou encore Jeff Reine-Adelaïde tandis que Juninho n’était pas chaud pour payer 25 ME à Angers dans le dossier de l’international espoirs français. « Même si Juninho a pu en prendre ombrage, avec le sentiment de ne pas disposer réellement des pleins pouvoirs sportifs, le responsable de la cellule de recrutement a gardé une aura importante » indique le quotidien, pour qui Florian Maurice a une cote très élevée en interne du côté de Lyon. Juninho, idole des fans et officiellement patron du sportif dans le Rhône, va devoir composer avec.