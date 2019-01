OL : Nils l'éleveur de rennes, Bruno Genesio est stupéfait

Dans : OL, Ligue 1.

Agé de 52 ans, comme Bruno Genesio, Nils Peder, un norvégien éleveur de rennes et guide touristique, est devenu une vedette des réseaux sociaux en France. En effet, cet homme est un sosie quasi parfait de l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, et en plus il s'intéresse au football. Interrogé par Kombini, Nils a déjà été prévenu de sa notoriété grandissante dans notre pays et il avoue avoir été stupéfait en découvrant une photo de Bruno Genesio. « Je n'avais même jamais entendu parler de lui avant dimanche. J'ai halluciné ! Quand j'ai vu la photo, j'ai cru que c'était moi (rires). J'ai envoyé la photo à mes potes, et ils étaient tous morts de rire en disant "mais c'est vraiment toi !". C'est vraiment une belle trouvaille », reconnaît l'éleveur de rennes.

Ce lundi, Bruno Genesio a lui aussi avoué avoir vu la photo de Nils et il admet être totalement sidéré par la ressemblance, croyant au début que c'était un montage. « Quelqu'un m'a envoyé la photo de Nils ce matin. J'ai pensé que c'était un montage qui avait été fait. C’est vraiment mon sosie avec quelques kilos de plus quand même (rire) J’avoue que c'est troublant (...) Je vais quand même vérifier mon arbre généalogique, même si ma famille est plutôt du sud de l’Italie (rire) Le rencontrer ? Pourquoi pas c’est un beau pays (...) Je pense qu’entraîner une équipe de football c’est plus compliqué qu’élever des rennes (rire) », a expliqué, visiblement aussi amusé qu'étonné, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais.