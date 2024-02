OL-Nice ‍: Turpin et la VAR détruits par le patron des arbitres

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le match OL-Nice a provoqué des polémiques sur l'arbitrage de Clément Turpin. Les critiques du président du Gym ont donné lieu à une réponse du patron des arbitres français, lequel avoue qu'une faute a été commise en fin de match.

Au sifflet du match entre Lyon et Nice, vendredi soir au Groupama Stadium, Clément Turpin n’a pas souhaité s’exprimer sur certains faits de jeu qui ont interpellé le club azuréen, mais également les abonnés de Prime Vidéo. Alors, c’est Stéphane Lannoy, directeur technique de l’arbitrage en charge du secteur professionnel, a lui accepté de répondre à Nice-Matin. Ce dernier a évoqué plusieurs situations de jeu où il a défendu la position de l’arbitre français numéro 1 et de l’assistance vidéo. Mais, l’ancien arbitre de Ligue 1 a également reconnu qu’il y avait clairement eu une erreur en fin de match et que le Gym aurait du bénéficier d’un penalty suite à la faute de Nicolas Tagliafico qui a échappé à la sagacité de Clément Turpin, mais devait être corrigé par la VAR. Refusant de revenir sur les propos de Jean-Pierre Rivère, qui regrettait que le même monsieur Turpin ait déjà officié à la vidéo la semaine précédente lors de Monaco-Nice avec une intervention aboutissant à l’expulsion de Dante, Stéphane Lannoy a plaidé coupable sur cette erreur qu’il juge manifeste.

Réunion jeudi prochain à Nice pour parler arbitrage

🗞️ Voici la une de L'Équipe du samedi 17 février 2024 #OGCNice #OLOGCN pic.twitter.com/s8EIQNoc21 — OGC Nice (@ogcnice) February 16, 2024

Se confiant au quotidien niçois, le responsable technique des arbitres français a expliqué pourquoi la VAR s’est planté. « Sur l’action qui fait polémique à la 82e minute. Clément Turpin est un peu gêné dans le déroulé de l’action, de par son positionnement sur le terrain. Il est amené à se décaler côté gauche pour laisser de l’espace aux joueurs et l’action finit à droite. Il n’est pas idéalement placé et considère que l’attaquant niçois est le premier à déséquilibrer Tagliafico. Or, le défenseur lyonnais attrape dès le début de l’action le maillot de son adversaire, c’est clair sur les images. Et ensuite, il le déséquilibre en tirant sur le maillot, en en prime un contact avec les pieds. Pour moi, c’est une situation de penalty. Il aurait été préférable que l’assistance vidéo appelle Clément Turpin et lui montre les images. La situation a été peu commentée en direct de la part de l’assistant-vidéo. Moi, en ma qualité de directeur technique de l’arbitrage, j’attends que l’assistant intervienne et propose les images à l’arbitre. C’est ce qui aurait dû être fait vendredi soir », concède Stéphane Lannoy, qui a toutefois précisé que sur deux autres actions qui ont été contestés par les Niçois, Clément Turpin et la VAR avaient pris les bonnes décisions en ne sanctionnant pas l'Olympique Lyonnais. Et le directeur technique de l’arbitre français, de révéler qu’une réunion était prévue jeudi prochain à Nice avec les dirigeants, le staff et les joueurs afin de parler de l’ensemble de ces sujets.