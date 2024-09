OL ‍: Niakhaté n’est pas un flop, c'est prouvé

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL a cassé sa tirelire en dépensant 30 ME pour recruter Moussa Niakhaté à Nottingham Forest cet été. Mais dès son premier match à Rennes (3-0), l’international sénégalais a subi les critiques et les moqueries.

Lors du mercato estival, l’Olympique Lyonnais avait clairement identifié le besoin de recruter un défenseur central de haut standing afin d’accompagner Duje Caleta-Car cette saison. Dès le début du mois de juillet, l’état-major rhodanien a officialisé la venue de Moussa Niakhaté en provenance de Nottingham Forest pour 30 ME afin de combler ce manque. International sénégalais de 28 ans rompu aux joutes de la Premier League, le natif de Roubaix avait tout du profil idéal mais dès son premier match officiel avec l’OL, il a subi les critiques après une énorme bévue face au Stade Rennais.

Coupable sur le deuxième but des Bretons au Roazhon Park, Moussa Niakhaté a enchainé avec un second match compliqué contre l’AS Monaco avant de se reprendre, à l’image de son équipe, lors de la victoire renversante contre Strasbourg. Très vite catalogué comme un flop par les supporters lyonnais, Moussa Niakhaté affiche pourtant des statistiques au-dessus de la moyenne sur certains aspects, comme rapporté par le compte spécialisé Data Foot. Avec 50 actions défensives réussies, Moussa Niakhaté est le meilleur dans ce domaine en Ligue 1, ce qui prouve son importance en ce début de saison avec l’Olympique Lyonnais.

Des chiffres rassurants pour Niakhaté

Dans la même trempe, Data Foot nous apprend que le défenseur sénégalais des Gones est celui qui remporte le plus de duels défensifs avec 78,6% de duels défensifs remportés. Alors, même si certaines de ses erreurs ont coûté cher à son équipe, comme sa relance manquée à Rennes lors de la première journée, ces chiffres permettent d’apporter un peu de nuances face aux critiques subies par Moussa Niakhaté en ce début de saison. Certes, son transfert était (très) cher et ses premiers matchs n’ont pas été parfaits. Mais à priori, Moussa Niakhaté n’a rien du flop que certains ont voulu vendre après deux prestations en dents de scie de la part de l’international sénégalais de 28 ans, qui devrait faire le plus grand bien à l’OL cette saison.