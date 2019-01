OL : Ni Nabil, ni Yassin, qui est le meilleur Fékir ?

Dans : OL, Ligue 1.

L’Olympique Lyonnais pourrait très bientôt réussir le petit exploit d’aligner deux Fékir sur le terrain.

Outre le champion du monde Nabil, le jeune Yassin pointe le bout de son nez, et compte une première apparition dans le groupe professionnel à l’occasion du récent match de Coupe de la Ligue à Amiens. Une sollicitation chez les grands qui récompense son très bon début de saison avec la réserve lyonnaise. Un petit exploit pour ce joueur arrivé sur le tard à l’OL, et qui ne semblait pas forcément désireux de faire une carrière professionnelle. Pour le père, c’est forcément un beau gage de fierté avec la réussite sportive de ses deux fils. Même si Mohamed Fékir a effectué une confidence surprenante dans Aujourd’hui en France, expliquant que son fils cadet aurait pu faire encore plus fort.

« Il ne faut pas comparer Nabil à Yassin. Nabil, c’est Nabil, et Yassin, c’est Yassin. Ce ne sont pas les mêmes. J’ai un autre qui est super fort, il est plus fort que Nabil et Yassin. Mais il ne s’est jamais intéressé au foot. Pour lui, c’est juste un jeu avec ses potes », a révélé le papa des frères Fékir à propos de Hamza Fékir, 22 ans, notamment passé par le club de la banlieue lyonnaise de Vaulx-en-Vélin, sans visiblement forcer son talent pour le football.