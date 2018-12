OL : Ndombele a pris une décision cruciale avant le mercato !

Dans : OL, Mercato, Premier League, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas ne cesse de le répéter à longueur d’interview : l’Olympique Lyonnais aura les moyens de conserver ses meilleurs joueurs, aussi bien cet hiver que l’été prochain. Néanmoins, le président rhodanien ne s’opposera pas au départ de certains, en cas d’offre XXL et d’accord tripartite. Courtisé par plusieurs gros clubs dont Manchester City, Houssem Aouar est bien évidemment concerné, mais ce n’est pas le seul à l’OL. Tanguy Ndombele jouit également d’une énorme cote en Angleterre et pourrait faire l’objet d’offres concrètes durant le mois de janvier.

Néanmoins, Sky Sports annonce en ce début de semaine que le milieu défensif de l’Equipe de France a d’ores et déjà entériné la décision de rester à l’Olympique Lyonnais jusqu’à la fin de la saison. L’objectif de l’ancien Guingampais est clairement d’aider le club rhodanien a briller en Ligue des Champions en 2019, et si possible d’éliminer le FC Barcelone. Néanmoins, les courtisans sont de plus en plus nombreux et l’été prochain, Manchester City, Manchester United et Tottenham devraient passer à l’offensive pour le recruter. Reste à savoir quelle sera la somme réclamée par Jean-Michel Aulas pour lâcher l’un des plus grands espoirs de son club. Et surtout, quelle sera la position du joueur, qui ne semble pas véritablement pressé de quitter l’OL…