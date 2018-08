OL : Nabil Fekir à Chelsea, le coup de tonnerre de fin de mercato ?

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Ce lundi, Nabil Fekir a repris le chemin de l'entraînement à Lyon, le champion du monde se contentant d'un long footing et de plusieurs exercices avec un préparateur physique de l'OL, tout cela sous une grosse chaleur. Mais si l'on en croit France-Football, il se pourrait bien que le capitaine de Lyon mette le cap au Nord avant la fin du mercato...anglais. Car si l'on ne parle plus de Liverpool, qui a définitivement renoncé à faire signer le champion du monde lyonnais, France-Football annonce ce lundi soir que Chelsea vient d'entrer dans la danse, et cela alors que le marché des transferts s'achève le 9 août en Grande-Bretagne.

L'hebdomadaire footballistique affirme que les Blues sont entrés en action et peuvent croire en leurs chances dans le dossier Nabil Fekir. « Le dossier est compliqué mais l'escouade londonienne a les moyens de convaincre Fekir. À Chelsea, il y a un projet de jeu naissant et la certitude pour le Gone d'être l'une des pièces centrales du onze de Sarri qui apprécie ce genre de joueur technique et rapide dans l'exécution des passes. Le meneur de jeu de l'Olympique lyonnais pourrait être tenté par un nouveau challenge, un nouvel environnement qu'il n'a jamais connu, indique France-Football, qui met toutefois un bémol dans cette possible opération. La perspective de ne jouer «que» la Ligue Europa et de louper la plus belle des compétitions européennes peut refroidir ce dossier qui devra rapidement se clore avant le 9 août prochain »