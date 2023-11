1-1 face à Metz, l’OL plus en crise que jamais

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Ligue 1 -11e journée

Stade : Groupama Stadium

Score : Lyon 1-1 Metz

But pour le FC Metz : Ablie Jallow (77e)

But pour l'OL : Skelly Alvero (84e)

Toujours à la recherche de sa première victoire en championnat, l'Olympique Lyonnais n'y arrive décidément pas. Guillaume Dietsch a remplacé Oukidja pour écœurer les Gones. C'est Skelly Alvero qui a répondu à Ablie Jallow pour neutraliser les deux équipes.

Dernier de la Ligue 1, l'OL a disputé ce dimanche 5 novembre un match crucial pour le maintien, face au FC Metz, seizième avant la confrontation. Dominé en première période, Lyon a attendu le second acte pour se réveiller. Guillaume Dietsch a été impérial sur sa ligne, notamment devant les assauts d'Alexandre Lacazette (51e) ou d'Alvero (50e). Entré à la 18e minute, le portier de 22 ans a disputé son premier match avec les Grenats, avec une certaine réussite. Anthony Lopes a également été précieux en première période, mais n'a rien pu faire sur l'ouverture du score sublime de Jallow. Finalement, grâce à un éclair de génie de Rayan Cherki, entré en seconde période, Alvero va réussir à égaliser pour éviter une nouvelle défaite aux Lyonnais. Metz reste seizième, avant d'affronter Nantes lors de la prochaine journée. Tandis que l'OL sombre encore un peu plus avec 6 points de retard sur son adversaire du jour et seulement 4 points pris sur 30. La prochaine échéance est face à Rennes et elle risque d'être compliquée pour Lyon, dont l'avenir en Ligue 1 est clairement menacé.