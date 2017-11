OL : Messi et Cristiano Ronaldo l'ont fait, alors pourquoi pas Fekir ?

Dans : OL, ASSE, Ligue 1.

Outre l’écrasante victoire de Lyon contre Saint-Etienne, c’est la célébration de Nabil Fekir sur le cinquième but rhodanien qui fait beaucoup parler ce lundi. Provocateur selon certains, l’international français ne semblait pas regretter son geste au micro de Canal + juste après la rencontre. Interrogé par les médias à l’issue du choc de la 12e journée, Anthony Lopes était du même avis que son capitaine. Selon lui, il n’y a pas matière à polémiquer malgré l’envahissement de la pelouse et la longue interruption de la rencontre.

« Vous pourrez demander à Messi ou Cristiano Ronaldo. Ils ont fait la même célébration. Allez leur demander et on verra. A 5-0, les supporters étaient déjà très chauds. Ça a ajouté un peu de piquant à tout ça. Il a fêté son but comme il avait envie. On verra ce qu’il se passera. Il ne faut pas s’attarder là-dessus trop longtemps » a confié l’international portugais après la rencontre pour défendre son partenaire, au cœur de la tempête médiatique depuis plusieurs heures maintenant. Cet épisode appartenant désormais au passé, il est désormais question pour Nabil Fekir de se concentrer sur le rassemblement de l’Equipe de France qui débute ce lundi à Clairefontaine…