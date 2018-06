OL : Messi et Ben Arfa, les Dieux du foot selon Fékir

Dans : OL, Ligue 1.

Fleuron du centre de formation de l’Olympique Lyonnais, Nabil Fékir a pourtant eu un parcours atypique, puisqu’il a bien failli ne jamais exploser au sein du club de sa ville. Mais après un petit détour par Saint-Priest, le talentueux gaucher a retrouvé son club pour en être désormais le meilleur joueur et le capitaine. Dans un entretien à France Football, le meneur de jeu s’est confié sur ses débuts dans le football, son amour pour l’attaque, et ses modèles.

« J’aime le but depuis toujours. Dès que j’ai commencé à jouer, j’ai voulu aller devant. C’était complètement naturel pour moi. De toute façon, on n’aimait pas défendre dans le quartier. Moi, je voulais juste marquer. Et ce n’était même pas la peine de me parler du poste de gardien. Je voulais tout tirer. Les penalties, les coups francs, tout. Je voulais toujours marquer. J’étais trop attiré par le but. Mes modèles ? Il y en a deux que j’aimais beaucoup: Lionel Messi et Hatem Ben Arfa. Ce sont des joueurs qui m’ont inspiré.. Il jouait à Lyon, je voyais ce qu’il faisait, c’était magnifique. J’essayais de prendre exemple sur lui quand j’étais au centre de formation », a avoué un Nabil Fékir qui a forcément été fasciné par ces deux gauchers au talent hors du commun, même s’ils n’ont pas eu la même carrière.