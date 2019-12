OL : Mertens, l'idée ultra sexy soumise à Lyon au mercato

Dans : OL.

Cet hiver, l’Olympique Lyonnais sera dans l’obligation de recruter au minimum un joueur offensif au mercato afin de combler les graves blessures de Memphis Depay et de Jeff Reine-Adelaïde, tous les deux victimes d’une rupture des ligaments croisés du genou.

Ces dernières heures, les noms de Kevin Gameiro et de Thomas Lemar ont été évoqués en interne, où l’on privilégie des pistes francophones pour renforcer les rangs de l’Olympique Lyonnais. Mais en ce milieu de semaine, une piste très sexy est soumise par nos confrères du Figaro aux décideurs rhodaniens. Et elle risque d’en faire rêver plus d’un, puisqu’elle mène à un certain Dries Mertens, indésirable à Naples, où il a été à l’origine de la mutinerie avec Koulibaly, Allan et Insigne.

« Suite à cette fronde, le sanguin dirigeant Aurelio De Laurentiis n’a pas hésité à sanctionner financièrement une grande partie de l’effectif, et envisage de placer Dries Mertens et José Callejon – dont le contrat expire en juin prochain - sur le marché des transferts. Lorenzo Insigne, lié jusqu’en 2022 avec Naples, ne devrait pas être prolongé. Des atouts offensifs qui pourraient donc prochainement quitter le volcan napolitain. La direction lyonnaise pourrait en profiter » écrit le média. Reste que les trois attaquants de Naples paraissent hors d’atteinte pour Lyon, même si le profil du Belge Dries Mertens, lequel est francophone, a tout pour plaire aussi bien en interne que chez les supporters.