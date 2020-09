OL : Memphis récupère le n°10, ça sent le coup de tonnerre !

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais a dévoilé à une heure du match contre Nîmes que Memphis Depay, censé partir au mercato, récupérait le numéro 10 de Bertrand Traoré.

Memphis Depay est annoncé sur le départ de l’Olympique Lyonnais depuis des semaines, et pourtant l’OL a envoyé un signal fort qui pourrait confirmer que l’attaquant néerlandais restera bien dans la capitale des Gaules cette saison alors qu'il entame sa dernière année de contrat. En effet, contre toute attente, Memphis Depay portera contre Nîmes un maillot floqué du numéro 10 au lieu de son habituel 11, ce que le club de Jean-Michel Aulas et Juninho a confirmé via Twitter, le site de la LFP ayant également enregistré cette décision.

Jusqu’à maintenant, le numéro 10 était porté par Bertrand Traoré à l'Olympique Lyonnais, l’attaquant burkinabé étant, lui, attendu du côté d’Aston Villa dans les prochains jours. C'est Tino Kadewere qui de son côté va désormais avoir le numéro 11 que Memphis Depay arborait jusqu'à ce vendredi à l'OL, même si ce dernier avait eu le 9 lors de sa première saison à Lyon. Les supporters vont devoir repasser à la boutique du Groupama Stadium pour avoir le bon flocage.