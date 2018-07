OL : Memphis perdu de vue, Lyon part en stage sans lui

Dans : OL, Ligue 1.

Absent pour la reprise de l’entrainement, Memphis Depay avait fait la sourde oreille avant de finir par s’expliquer avec ses dirigeants, assurant qu’il avait pris quelques jours de congés en plus en raison de sa participation aux matchs internationaux avec les Pays-Bas après la fin de la saison. Une initiative pas forcément au goût de l’OL, qui l’attendait ce mercredi ou jeudi pour son retour à l’entrainement, certes tardif mais acceptable avec une petite amende.

Mais après la séance de ce vendredi, toujours pas de nouvelle de l’ancien joueur de Manchester United, et cela commence à faire long. Résultat, le groupe est parti en stage en Suisse sans son attaquant, et cette absence prolongée commence à inquiéter. Car le Néerlandais manque une phase importante de la préparation, sans compter que le message envoyé au reste du groupe n’est pas exemplaire. Outre cela, il n’est pas totalement exclu que Memphis ait pu être approché par des clubs au mercato après sa belle fin de saison dernière, et que cette attitude soit liée à cela. Même si ce n’était pas du tout la tendance dernièrement au sujet de l’avenir de l’attaquant lyonnais.