OL : Memphis et Ndombele se battent à l'entraînement...pour rigoler

Dans : OL, Ligue 1.

On s'en souvient, quelques minutes avant le match entre le FC Nantes et l'Olympique Lyonnais il y a 10 jours, Canal+ avait annoncé que le semaine avait été marquée par de vifs incidents à l'entraînement du côté de l'OL, plusieurs joueurs en étant venus aux mains. Une version des faits balayée d'un revers... de la main par l'un des supposés protagonistes, Ferland Mendy, lequel avait un bon alibi puisqu'il était blessé...et ne s'entraînait pas. Mais visiblement cette séquence a donné des idées à certains joueurs lyonnais, puisque ce lundi, alors que les équipes d'OL-TV filmaient la séance collective, Memphis Depay et Tanguy Ndombele se sont fermement agrippés au col avant de se retrouver au sol avant de conclure ce sketch dans un grand éclat de rire.

Visiblement, l'ambiance était au beau fixe pour cette séance de reprise après deux jours de repos, un entraînement auquel a participé Ferland Mendy, qui sera à la disposition de Bruno Genesio pour le déplacement de vendredi à Bordeaux à l'occasion d'un classique de Ligue 1 avec un enjeu énorme pour l'Olympique Lyonnais.