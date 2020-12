OL : Memphis Depay plus proche du PSG que du Barça ?

Dans : OL.

A six mois de la fin de son contrat avec l'Olympique Lyonnais, Memphis Depay sera libre le 1er janvier de signer où il le souhaite en vue de la saison prochaine. Un duel Barça-PSG est-il possible ?

Lyon a terminé l’année 2020 dans la position de leader de la Ligue 1, un résultat totalement surprenant si l’on se souvient du début de saison raté de l’OL. Non seulement le club de Jean-Michel Aulas a réussi un incroyable come-back au classement, mais en plus l’effectif de Rudi Garcia s’est soudé comme jamais, y compris les joueurs qui semblaient avoir déjà la tête ailleurs, comme Memphis Depay ou Houssem Aouar. Concernant l’attaquant néerlandais, la situation est relativement claire, l’ancien mancunien n’a pas prolongé à l’Olympique Lyonnais et il sera libre de signer où il le souhaite dès la semaine prochaine. A priori, Juninho a validé le fait que Memphis Depay ne sera pas vendu dès le mercato d’hiver, l’OL préférant le conserver jusqu’au bout de son contrat, quitte à tourner le dos à quelques millions d’euros. Des millions qui étaient toutefois hypothétiques, seul le Barça semblant être attiré par l’international néerlandais dès janvier.

Mais au lendemain de Noël, le Mundo Deportivo redistribue les cartes et affirme que le Paris Saint-Germain pourrait constituer un concurrent de choix pour le FC Barcelone lorsque Memphis Depay sera libre. « Le Néerlandais Memphis Depay, capitaine de l'Olympique Lyonnais, est le grand objectif du Barça pour se renforcer lors de ce marché hivernal. Mais en France, on indique que si les Catalans sont l'équipe la mieux placée pour le signer, les Culés ne sont pas les seuls à souhaiter signer le crack de l’OL (...) Bien que le Barça soit le favori pour signer Depay, il ne faut pas exclure que le PSG puisse frapper un grand coup afin de réaliser le transfert du Néerlandais », explique Jordi Batalla, qui affirme que Memphis Depay s'est aussi renseigné sur la manière dont fonctionne le Paris Saint-Germain. De quoi entretenir un suspense qui semble cependant assez maigre.