OL : Memphis Depay met la science au défi, c'est bluffant

Sur la touche pendant plusieurs mois encore du côté de l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay poursuit sa rééducation à la vitesse grand V. De quoi enflammer les réseaux sociaux.

Gravement touché au genou droit face à Rennes le 15 décembre dernier, Memphis a rapidement été opéré d'une rupture du ligament croisé en Italie. Alors que ce type d'intervention chirurgicale nécessite au moins six mois de purgatoire, l'international néerlandais semble en avance sur ses temps de passage. Après avoir retouché le ballon en début d’année, l’attaquant de 25 ans enchaîne désormais les entraînements de remise en forme avec des préparateurs physiques. Et ce vendredi, le Gone a posté une nouvelle vidéo via son compte Instagram. Sur celle-ci, on le voit en train d’enchaîner les exercices d'appuis rapides sur un terrain d'entraînement aux côtés de Tufan Özbozkurt. Avec le sourire, Memphis a d’ailleurs publié ce post avec un commentaire plein de détermination : « Il faut mettre du sang, de la sueur et des larmes dans ce bordel ».

Même si le Batave n’est bien entendu pas encore apte à rejouer, toutes ces images bluffent tout le monde. Grâce à une impressionnante faculté de récupération et à une énorme motivation, Depay pourrait alors revenir plus vite que prévu, soit avant le mois de juin, afin de disputer l’Euro 2020 avec les Pays-Bas. Une guérison éclair qui ne fait pas vraiment l'unanimité du côté de l’OL, où le capitaine de Rudi Garcia pourrait d’ailleurs prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu'en 2021.