OL : Lyon ne fait plus rêver ses pépites, le terrible aveu

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En septembre 2020, Pierre Kalulu, formé à l’OL, a fait le choix de signer son premier contrat professionnel à l’AC Milan.

Conscient des qualités de son jeune défenseur, l’Olympique Lyonnais avait proposé à Pierre Kalulu de signer son premier contrat professionnel au sein de son club formateur. Mais malgré une belle offre de l’OL, le natif de Lyon a fait le choix de s’engager avec l’AC Milan, où il est sous contrat jusqu’en juin 2025. Désormais installé comme un titulaire indiscutable au sein du club lombard par l’entraîneur Stefano Pioli, Pierre Kalulu est aux portes de l’Equipe de France. Une ascension fulgurante qui laisse d’immenses regrets à Lyon, où l’on aurait aimé profiter du talent du défenseur central/arrière droit d’1m79. Mais dans une interview accordée au Media Carré, Pierre Kalulu a reconnu qu’il n’avait pas hésité longtemps lorsqu’il a été contraint de faire un choix entre l’OL et l’AC Milan.

Pierre Kalulu fait un terrible aveu sur l'OL

« J’avais le choix entre signer mon premier contrat à l’OL et signer à l’AC Milan, qui était dans un processus de revenir dans ses grands moments. Et dans ma tête, c’était le Milan la meilleure solution. A ce moment, dans ce Milan-là, j'allais avoir l’espace pour jouer et progresser. Exploser avec l’AC Milan, c’est très fort. L’OL ça aurait été fort personnellement mais le Milan au niveau du monde du football, c’est x4 ou x5 plus grand. A ce moment, dans ma tête ça me paraissait logique. Pas facile comme choix mais coordonné » a lancé Pierre Kalulu, qui reconnait très clairement que l’Olympique Lyonnais ne fait plus autant rêver qu’un club de la dimension de l’AC Milan. Deux ans plus tard, Pierre Kalulu ne doit pas regretter son choix. Parfois utilisé à droite mais le plus souvent en défense centrale, il a profité de la blessure de Simon Kjaer la saison dernière pour s’imposer comme un élément indéboulonnable de la défense du Milan AC, champion d’Italie en 2021-2022. Une saison XXL aux antipodes de celle de l'OL l'an passé...