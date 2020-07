OL : Memphis Depay, le vrai cauchemar du PSG et de la Juventus ?

Dans : OL.

A dix jours de la finale de la Coupe de la Ligue entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, l'OL peut compter sur un Memphis Depay en grande forme.

Lorsque Memphis Depay s’est gravement blessé au genou en décembre dernier contre Rennes, les supporters de l’Olympique Lyonnais se demandaient s’ils reverraient un jour l’attaquant néerlandais sous le maillot de l’OL. Memphis étant à un an de la fin de son contrat avec le club de Jean-Michel Aulas, et son retour étant programmé pour l’Euro 2020 au mieux, rien n’était acquis. Mais l’épidémie de coronavirus et l’incroyable énergie mise par Memphis Depay afin de récupérer rapidement permettent à Rudi Garcia de pouvoir compter sur son attaquant pour la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG et pour le huitième de finale retour de Ligue des champions face à la Juventus. Et comme on l’a vu lors des premiers matchs de préparation au Groupama Stadium, l’ancien mancunien est motivé comme jamais et affiche déjà une forme étincelante.

Pour Sidney Govou, il est évident qu’avec un Memphis Depay aussi chaud, l’Olympique Lyonnais n’est pas la même équipe que celle qui a fini la saison de Ligue 1. « Ce qui est aussi encourageant, c’est la forme de Memphis Depay. Quand il est là, ça change pas mal de choses. On l’aime ou on ne l’aime pas mais c’est un joueur capable de faire des différences et de faire briller l’équipe. Je ne suis pas surpris de son état de forme. La crise sanitaire lui a sans doute permis de bien gérer sa reprise et de ne pas se précipiter, comme cela aurait été le cas si l’Euro avait eu lieu », explique, dans Le Progrès, l’ancien attaquant de l’OL, conscient qu’avec Memphis Depay Lyon a un joueur capable de donner du fil à retordre au PSG et à la Juventus.