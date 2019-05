OL : Memphis Depay a-t-il annoncé son départ de Lyon ?

Dans : OL, Mercato.

Les supporters se doivent désormais de suivre les réseaux sociaux de leurs joueurs préférés et pour ceux qui sont abonnés aux différents comptes de Memphis Depay, que ce soit à Lyon ou ailleurs, l'alerte a été déclenchée ce samedi. En effet, diffusant une vidéo où l'on voit prendre un avion privé, l'attaquant néerlandais l'illustre d'un « Merci Lyon ». Il n'en fallait pas plus pour que certains imaginent que Memphis Depay quitte à cet instant l'Olympique Lyonnais et tient à le faire savoir.

Et il n'y a pas que dans la capitale des Gaules que ce message suscite de l'engouement, les supporters de Liverpool étant très nombreux à penser que le buteur néerlandais de l'OL va désormais signer chez les Reds. Le mercato estival n'est pas encore commencé, mais tout le monde est déjà au taquet, ça promet trois mois chauds.