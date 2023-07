OL ‍: Mauvaise nouvelle pour Dejan Lovren

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Dejan Lovren a été contraint de quitter ses coéquipiers lyonnais dès le début de la phase de préparation, le défenseur croate s'étant blessé à la cuisse. Et les nouvelles ne sont pas excellentes pour l'Olympique Lyonnais.

Après une saison durant laquelle il aura été l’une des rares satisfactions de l’Olympique Lyonnais, Dejan Lovren avait toutefois terminé l’exercice 2022-2023 à l’infirmerie en raison d’un problème à la cheville, ce qui l’avait privé de Nations League avec sa sélection. Et dès la première rencontre amicale de l’OL, le 14 juillet, le joueur de 34 ans a cette fois été contraint de quitter le terrain pour un souci à la cuisse gauche. Le problème est cette fois assez sérieux. Et si Dejan Lovren est reparti dans son pays pour récupérer, son retour au Groupama Stadium et à la compétition n’est pas pour maintenant, confirme ce lundi Le Progrès, alors que Lovren est déjà absent depuis plus de deux semaines et aura raté toute la préparation estivale.

Lovren forfait plusieurs semaines

Le quotidien lyonnais révèle que l’absence de Dejan Lovren est estimée désormais « à plusieurs semaines » et qu’il est évidemment déjà acquis qu’il sera forfait pour le début de la saison de Ligue 1. De son côté, Laurent Blanc évoque lui une blessure « conséquente », mais l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais ne donne pas de date pour un retour, précisant seulement qu’il n’avait aucun doute que le défenseur croate allait tout faire pour revenir le plus rapidement possible au sein de son effectif. En attendant, c’est un des deux renforts du mercato, Clinton Mata, qui va devoir prendre le poste de Dejan Lovren en attendant le retour de ce dernier. Une décision qui souligne un peu plus le manque de profondeur du banc de l'OL avant le début de saison. En se mettant en faute devant la DNCG, John Textor n'a pas rendu service à son équipe.