Dans : OL, Foot Europeen.

Du côté de l'UEFA, on n'a pas apprécié la prestation de Martin Solveig lors de la remise du Ballon d'Or, le DJ star se permettant une familiarité très déplacée avec Ada Hegerberg, la footballeuse de l'Olympique Lyonnais lauréate du premier Ballon d'Or de l'histoire. Si Martin Solveig a affirmé que la joueuse lui avait pardonné cette mauvaise blague, du côté de l'UEFA on a clairement mis la star française sur la liste noire des personnalités à inviter lors des cérémonies et des événements organisés par l'instance européenne du football.

Et Aleksander Ceferin a même été très peu courtois à l'encontre de Martin Solveig. « D’après moi, la situation est bien plus simple que ce qu'elle peut paraître. Cet homme est simplement un idiot qui ne sait pas comment se comporter et qui ne présentera plus jamais un tel événement jusqu'à la fin de sa carrière », a prévenu le président de la FIFA. Décidément les autorités footballistiques ont bien du mal avec les artistes, personne n'ayant oublié l'énorme doigt d'honneur signé Robbie Williams face à la caméra en direct et en mondiovision lors de la cérémonie d'ouverture du Mondial en Russie. Quoi qu'il en soit, la carrière de Martin Solveig ne souffrira probablement pas trop de sa boulette lors du Ballon d'Or, son image probablement un peu plus.