OL ‍: Marseille prêt à flinguer le mercato de Lyon ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL a trouvé son futur directeur du recrutement en la personne de Matthieu Louis-Jean, actuellement sous contrat avec… l’OM. Cela pourrait encore compliquer le mercato lyonnais.

Aux manettes de l’Olympique Lyonnais depuis quelques semaines, John Textor a déjà tranché quelques décisions fortes comme la mise à l’écart de Jean-Michel Aulas. Le président historique de l’OL a été évincé et l’homme d’affaires américain a bien l’intention de restructurer le club rhodanien à sa sauce. L’idée est notamment de rebâtir le secteur du recrutement et des scouts avec un nouveau directeur du recrutement.

Longoria bloque Matthieu Louis-Jean, sous contrat avec l'OM

L’homme idéal aux yeux de John Textor a été trouvé du côté de l’Olympique de Marseille en la personne de Matthieu Louis-Jean. Or pour le moment, ce dernier n’a toujours pas été présenté par l’Olympique Lyonnais. Il y a une raison à cela selon Le Progrès, qui explique dans son édition du jour que Pablo Longoria n’a pas autorisé Matthieu Louis-Jean à s’engager avec un autre club. Il faut dire que le futur responsable du recrutement de l’OL et lié à l’OM jusqu’au 30 juin 2023.

Comme annoncé par John Textor, la décision a été prise de ne pas prendre de DS pour le moment à l'OL. Bruno Cheyrou va avoir un rôle à jouer dans la holding Eagle tandis que Matthieu Louis-Jean prend la tête de la cellule recrutement. https://t.co/vJ7Pa7QgRu — Sébastien Denis (@sebnonda) June 6, 2023

Et du côté de Pablo Longoria et de l’état-major de l’Olympique de Marseille, on ne compte pas faire le moindre cadeau à un club rival. Avec la nomination retardée de son prochain patron du recrutement, l’OL prend automatiquement du retard au mercato estival, et c’est bien le but principal de la manœuvre de l’état-major marseillais.

Bruno Cheyrou reste néanmoins un dirigeant important des Gones pour le moment et continue de prospecter pour trouver les joueurs qui manquent à Laurent Blanc. Le directeur sportif lyonnais était en voyage à Rio avec John Textor. Ce qui ne signifie pas qu’il n’est plus sur la sellette, alors que son avenir comme celui de Vincent Ponsot restent en suspens pour le moment. L’OL attend peut-être de pouvoir officialiser la venue de Matthieu Louis-Jean avant de prendre de nouvelles décisions au sujet de son organigramme sportif et notamment dans le domaine du recrutement.