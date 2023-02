OL : Jeffinho, une terrible confidence qui fait trembler Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Cet hiver, l’OL s’est montré très actif au mercato, aussi bien dans le sens des départs que dans celui des arrivées.

L’objectif principal de l’Olympique Lyonnais lors de ce mercato hivernal était de faire partir les joueurs que Laurent Blanc qualifiait comme malheureux dans la capitale des Gaules. Karl Toko-Ekambi, Romain Faivre ou encore Tetê ont ainsi trouvé une porte de sortie et pour compenser ces départs, l’OL a misé sur Amin Sarr et Jeffinho. Pour l’instant, ces deux recrues n’ont pas apporté grand-chose. Le buteur suédois est entré face à Lens et a été titularisé à Auxerre… sans rien montrer. Quant à Jeffinho, c’est encore pire puisque le Brésilien, transféré en provenance de Botafogo, est arrivé blessé. Présent face à la presse avant le déplacement de l’OL sur la pelouse de la lanterne rouge, Angers, Laurent Blanc a fait un aveu terrible sur Jeffinho.

Jeffinho dans une forme « pas acceptable » selon Blanc

En plus d’être blessé, Jeffinho est totalement hors de forme selon l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Rien de bien rassurant, même si l’ancien attaquant de Botafogo pourrait bientôt disputer ses premières minutes avec les Gones. « Il est maintenant apte à jouer mais à mon avis pas un match entier. Il nous est arrivé blessé et pas à un niveau physique acceptable. On l’a fait travailler cette semaine et il a été intéressant. Il a un bon toucher de balle et il va vite avec le ballon. Il peut nous aider sur des bouts de match et petit à petit jouer plus » a concédé Laurent Blanc, par ailleurs déçu de la tournure du mercato hivernal de l’Olympique Lyonnais puisque l’ancien entraîneur de Bordeaux et du Paris Saint-Germain a reconnu que le club présidé par Jean-Michel Aulas n’avait « pas fait ce qu’il voulait au mercato » et qu’il fallait « accepter » cette situation frustrante pour Lyon, dont le staff aurait aimé des renforts plus significatifs cet hiver pour essayer d’accrocher l’Europe. Cela n’a pas été le cas et Laurent Blanc a ainsi reconnu que l’OL était définitivement hors course pour le top 4.