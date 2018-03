OL : Mariano roi du mercato lyonnais, cette légende est épatée

Dans : OL, Ligue 1.

Souvent critiqué pour son individualisme, Mariano Diaz réalise tout de même une excellente saison avec l’Olympique Lyonnais.

L’attaquant espagnol a déjà inscrit 16 buts en Ligue 1, une statistique plus qu’honorable pour une recrue estivale. Surtout lorsque l’on se souvient des commentaires l’été dernier. Arrivé dans l’anonymat, l’ancien Madrilène était attendu au tournant suite à son transfert à 8 millions d’euros. Bluffé, Sonny Anderson ne peut que féliciter le buteur de l’OL.

« Chapeau à Mariano, a encensé le Brésilien contacté par Olympique et Lyonnais. Il ne jouait pas au Real Madrid, il est venu dans un championnat qu’il ne connaissait pas. C’est très bien, il a sa façon de jouer, c’est un buteur. Il est attiré par le but, il ne faut cependant pas qu’il oublie ses partenaires de temps en temps. » A ce rythme, Sonny Anderson ne serait pas surpris de le voir franchir un nouveau cap.

Mariano, ce n’est qu’un début

« Petit à petit, il va encore apprendre et améliorer son jeu, a confié l’ancien Gone. J’aime beaucoup sa façon de peser sur une défense en pressant sans cesse. Quand il n’est pas en mouvement, c’est compliqué pour les joueurs autour de lui mais dès que c’est le cas, ça donne beaucoup de solutions à l’équipe. J’espère qu’il va continuer à progresser. » S'il améliore notamment son entente avec ses coéquipiers, Mariano peut effectivement viser plus haut.