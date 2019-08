OL : Mariano et Fekir, le duo bientôt reformé au mercato ?

Dans : OL, Mercato, Liga.

Dans le viseur de Marseille, qui s’est fait recaler par le Real Madrid au mercato, Mariano Diaz est un joueur disponible sur le marché des transferts.

Mais le club merengue souhaite vendre son attaquant espagnol, et non le prêter comme le désirait par exemple Andoni Zubizarreta. Reste à savoir où l’ancien Lyonnais, qui ne figure pas dans les plans de Zinedine Zidane pour la saison prochaine, va rebondir.

Selon les informations de Marca, un nouveau challenge en Liga est possible pour Mariano Diaz. En effet, le Bétis Séville penserait très fortement à reformer le duo composé de Fekir et de Mariano au mercato. Le Dominicain, qui émarge à environ 5 ME annuel au Bétis Séville, pourrait être séduit par cette perspective même si pour l’heure, la priorité absolue des dirigeants andalous est l’attaquant de l’Espanyol, Borja Iglesias.