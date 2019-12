OL : Marcelo vendu au mercato, c'est le grand flou

Dans : OL.

Dans le viseur des Bad Gones et au cœur des tensions à l’Olympique Lyonnais ces derniers jours, Marcelo a bel et bien demandé son départ lors du mercato hivernal.

A ce sujet, des informations contradictoires avaient circulé ces derniers jours. Mais au micro d’Esporte Interativo en ce début de semaine, le directeur sportif lyonnais Juninho a clarifié la situation en indiquant que l’ancien défenseur du Besiktas Istanbul avait bel et bien demandé son départ de Lyon au plus vite. « La situation de Marcelo est compliquée, il a vraiment demandé à partir » a expliqué Juninho. Cela signifie-t-il que le défenseur de 33 ans sera transféré en janvier ? Rien de certain en revanche selon l’homme fort du sportif chez les Gones.

« Mais il comprend aussi qu’il lui reste une année et demi de contrat, c’est un joueur expérimenté. Si on arrive à trouver une solution qui sera bonne pour nous, bonne pour Marcelo et que nous parvenons à nous renforcer, on va essayer. Il est notre 3e central, celui qui entre et est souvent bon. Si on trouve la bonne solution pour tout le monde, on va essayer de le faire. Si non, il va devoir faire face à cette situation-là, comme il le fait, jusqu’à la fin de la saison, parce qu’on a besoin de lui » a indiqué Juninho. Autrement dit, Marcelo sera contraint de prendre son mal en patience si l’Olympique Lyonnais ne parvient pas à recruter un défenseur central expérimenté au mercato.