OL : Marcelo va rester, il envoie déjà un message à Ruben Dias !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Foot Europeen.

En marge du match gagné par l'Olympique Lyonnais mercredi soir contre Benfica, Marcelo a été interrogé par la presse portugaise concernant la possible signature de Ruben Dias, un concurrent direct, à l'OL. Le défenseur brésilien, dont il se disait depuis plusieurs semaines qu'il pourrait partir à West Ham, n'a pas du tout l'air de se placer dans cette hypothèse, affirmant qu'il était prêt à jouer la concurrence avec le défenseur ciblé par ses dirigeants au Portugal.

« J’ai entendu un certain nombre de choses sur Ruben Dias et si Lyon est à l’affût, c'est parce qu'il a de la qualité. S'il vient, il sera bien reçu et nous serons heureux de cela. J'ai toujours joué avec Morel et nous avons fait du bon boulot. Si Ruben vient, ce sera pour offrir une solution de plus et l'entraîneur décidera qui va jouer. Je ne me sens pas menacé par l’OL, même s’ils veulent un autre défenseur central. Nous devrons juste nous battre pour ce poste », a prévenu, sur Antena 1, Marcelo, qui ne s'inscrit visiblement pas dans une logique de départ lors de ce mercato. Reste tout de même à savoir si l'Olympique Lyonnais finira par obtenir la signature du défenseur de Benfica au prix qu'il le souhaite, à savoir 30ME.