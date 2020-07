OL : Marcelo sur le départ ? Sa réponse très mystérieuse !

Dans : OL.

Tandis que des rumeurs annoncent son possible retour en Turquie, Marcelo se prépare pour PSG-OL. Mais le défenseur brésilien est flou sur son avenir.

Arrivé il y a trois ans à l'Olympique Lyonnais en provenance du Besiktas, Marcelo a prolongé une fois son contrat avec le club de Jean-Michel Aulas en 2018, et a désormais entamé la dernière année de son engagement. Autrement dit, le défenseur brésilien de 33 ans est susceptible de quitter l'OL lors du mercato d'été, ses prestations s'étant améliorées, mais pas au point d'en faire le patron du secteur défensif lyonnais. Ce mercredi, se confiant dans Le Progrès, Marcelo parle de sa situation actuelle au sein de l'effectif de Rudi Garcia, et il admet que son avenir dans la capitale des Gaules est loin d'être assuré.

S'il se sent bien à Lyon, Marcelo avoue que les choses pourraient changer d'ici la fin du marché des transferts, le Brésilien n'ayant aucune visibilité sur la suite de son aventure à Lyon. « Je suis très content. Je me sens bien. Je connais très bien les personnes ici, et elles savent que je défends le maillot à 100%. Je vais donner le meilleur pour l’OL. Je ne sais pas pour combien de temps encore, mais je ne pense pas à ça maintenant, je suis heureux et fier de faire partie de la famille OL », explique le défenseur brésilien de l'Olympique Lyonnais, qui admet par ailleurs qu'il se verrait bien vivre aux Etats-Unis. A voir ce que Jean-Michel Aulas et Juninho décideront pour Marcelo, la tendance étant plutôt à un départ.