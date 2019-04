OL : Marcelo n'a plus le niveau à Lyon, ce constat est terrible

Dans : OL, Ligue 1.

Même si c'est un joueur éminemment sympathique, Marcelo suscite désormais de grosses interrogations du côté de l'Olympique Lyonnais, le défenseur brésilien étant parfois à la ramasse, comme cela a encore été le cas mardi soir contre Rennes. Pris de vitesse par les joueurs bretons, Marcelo paraissait avoir des jambes en plomb. Et s'il ne mérite pas de prendre sur ses seules épaules l'élimination en demi-finale de la Coupe de France, le Brésilien a des responsabilités évidentes. Pour Nicolas Puydebois, le problème doit être signalé et réglé.

Pour l'ancien gardien de but de l'OL, la défense lyonnais n'est clairement plus au niveau, à l'image de Marcelo. « Défensivement, les Lyonnais ont été attentistes, à l’image de Marcelo, fautif sur les deux premiers buts encaissés (...) Malgré un bon début de match dans son duel avec M’Baye Niang, Marcelo est battu dans l’engagement. Sa passivité coûte cher à l’OL puisqu’il est fautif sur les deux premiers buts bretons. Même quand le gardien est très bon, il est très difficile de gagner avec une défense qui n’est pas au niveau, et c’est ce qui s’est produit ce mardi », a confié, sur Olympique-et-Lyonnais.com, un Nicolas Puydebois, désolé par cette défaite qui prive l'OL d'un ticket pour la finale d'une épreuve importante.