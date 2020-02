OL : Marcelo le guerrier, Rudi Garcia a son gars sûr

Dans : OL.

Au lendemain de la fin du mercato, Rudi Garcia a évoqué son effectif et évoqué notamment l'importance prise par Marcelo au sein de l'Olympique Lyonnais.

Bien malin celui qui au cœur de l’automne aurait annoncé que Marcelo allait devenir un joueur de base à l’OL. Au soir de la qualification de l’Olympique Lyonnais pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le défenseur brésilien, soutenu par ses coéquipiers et notamment Memphis Depay, avait été à deux doigts de se battre avec des supporters de son propre club. Mais depuis, le temps a passé, Marcelo a renoué le dialogue avec les fans lyonnais, et sa demande de partir d’urgence de l’OL au mercato a été mise à la poubelle.

Et ce samedi, avant le deuxième match consécutif pour le club de Jean-Michel Aulas à Nice, Rudi Garcia avoue que le défenseur central brésilien est un vrai bon soldat pour l’Olympique Lyonnais. « Je l’ai découvert en arrivant. J’ai trouvé un joueur qui a du caractère, du leadership. C’est ce que je voyais de l’extérieur. En face, il représentait la grinta, l’envie. Je me suis fait ma propre idée. Il a répondu présent à chaque fois. On n’est pas nombreux en défense centrale. Il est très bien. Sa réconciliation avec les supporters est quelque chose de fort. Je suis content. On est tous ensemble. Il a toujours tout donné pour l’écusson. C’est motivant de savoir que tout le monde est derrière vous. Il ne change pas, il motive les groupes. C’est un guerrier. Il a beaucoup d’atouts sur le terrain », a expliqué Rudi Garcia au sujet de Marcelo.