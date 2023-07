Officiel ‍: L’OL vend Ndiaye à Troyes

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Ciblé par Manchester City, Abdoulaye Ndiaye va pour le moment aller dans une des succursales du club anglais. Le défenseur lyonnais rejoint l’ESTAC, a fait savoir l’OL ce jeudi soir. L’international sénégalais chez les U23, rejoint le club de Ligue 2 pour 3,5 millions d’euros et un intéressement à hauteur de 20 % en cas de plus-value sur un futur transfert. Une vente loin d’être anecdotique pour le club lyonnais en difficulté avec la DNCG, et qui n’aura finalement jamais utilisé le joueur issu du club partenaire du Dakar Sacré-Coeur, et qui a brillé la saison passée avec Bastia en Ligue 2.