OL : Marçal pas expulsé contre Caen, le patron des arbitres scandalisé !

Dans : OL, Ligue 1, SMC.

Auteur d’un geste discourtois face à Caen auprès de l’arbitre assistant, Fernando Marçal a échappé à une sanction lors de la rencontre opposant l’OL et l’équipe normande dimanche soir. Finalement, le Brésilien n’a même pas écopé d’un carton jaune. Sera-t-il rattrapé par la patrouille et sanctionné par la Commission de Discipline de la LFP ? Une chose est sûre, le patron des arbitres, Pascal Garibian, n’a pas apprécié le geste. Et il l’a fait savoir sur les ondes de RMC dans l’émission Team Duga…

« Sur le terrain, le corps arbitral a géré l’affaire comme il a pu. Marçal aurait dû être exclu. Son geste n’est pas tolérable. L’arbitre assistant n’a pas ressenti ce que l’image a montré. C’est passé très vite, pour avoir échangé avec lui hier soir. Il a été surpris du geste. L’arbitre du centre n’a pas vu le geste car tout a été vite. Cela fait partie des événements qui peuvent se passer durant un match. Mon message à moi, c’est "stop à ces gestes qui remettent en cause l’autorité de l’arbitre". On ne doit pas toucher un arbitre. Ce geste n’est pas respectueux » a lancé le natif de Bourg-en-Bresse, désabusé devant ce genre de geste sur les pelouses de Ligue 1. Désormais, Bruno Génésio et le staff rhodanien n’ont plus qu’à croiser les doigts pour que l’ancien latéral de l’EAG ne soit pas sanctionné.