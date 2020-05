OL : Maracineanu chambre Aulas, Pierre Ménès craque

Dans : OL.

La Ministre des Sports a répondu à distance à Jean-Michel Aulas en se moquant un peu de lui. Pierre Ménès est consterné par l'attitude de Roxana Maracineanu.

Depuis le début de la crise provoquée par l’épidémie de Coronavirus, ce n’est pas faire insulte à Roxana Maracineanu que de dire que la ministre des sports a eu des déclarations assez étonnantes. De son « Tour de France à huis clos » au célèbre « Ce qui est certain, c'est que le sport ne sera pas prioritaire dans notre société », l’ancienne nageuse a surpris par ses positions. Et sa dernière interview accordée au quotidien l’Alsace ne déroge pas à la règle. Interrogée sur l’attitude de Jean-Michel Aulas face à l’interruption brutale de la saison de Ligue 1, la ministre des Sports a clairement chambré le patron de l’Olympique Lyonnais. « Que voulez-vous que je vous dise ? Les salles de cinéma vont rouvrir bientôt. Si Monsieur Aulas a différents scénarii à proposer, je l'invite à en faire un film et à le proposer en salle puisqu'il y aura du public », a lancé Roxana Maracineanu, alors même que d’autres présidents de Ligue 1 commencent à se demander si la décision du gouvernement n’a pas été trop rapide.

Ce samedi, Pierre Ménès estime, lui, que la ministre du gouvernement Philippe a tout faux en matière de communication et que cela commence à faire beaucoup depuis quelques semaines. « Elle aime pas le foot elle a quand même dit que le sport n’était pas une priorité ce qui est costaud pour une ministre des sports alors qu’il y a eu une explosion du jogging pendant le confinement. Quant à cette déclaration elle est aussi nulle que stupide et déplacée », lancé, via Twitter, le consultant de Canal+, que l'on ne peut raisonnablement pas taxer d'être un supporte acharné de Jean-Michel Aulas.