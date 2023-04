OL : Lyon le fait rêver, l’énorme appel du pied

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le prochain mercato sera celui de tous les dangers à Lyon pour John Textor et pour les dirigeants de l’OL.

Nouvel actionnaire majoritaire de l’Olympique Lyonnais, John Textor sera attendu au tournant à l’occasion du prochain mercato estival, son premier à la tête des Gones. Cet hiver, l’OL s’est contenté de recruter Amin Sarr, Jeffinho et Dejan Lovren, des premiers mouvements assez discrets mais qui ont tout de même été bénéfiques à l’équipe de Laurent Blanc dans l’ensemble.

Karim Konaté rêve de signer à l'OL

L’été prochain, les supporters de l’OL espèrent vibrer avec de gros noms afin de nourrir de belles ambitions pour la saison à venir. Dans le secteur offensif, un petit ménage va être effectué avec le départ de Moussa Dembélé par exemple. Pour combler le départ de l’ancien buteur du Celtic, un attaquant jeune à fort potentiel pourrait être recruté, dans un premier temps en tant que doublure d’Alexandre Lacazette.

Un rôle que se verrait bien remplir Karim Konaté, sous contrat avec Leipzig mais qui a inscrit 21 buts sous les couleurs de Liefering en prêt en D2 autrichienne cette saison et qui porte l’OL dans son cœur à l’étonnement général. « L'OL, c'est mon club phare. J'aime aussi Liverpool et le Barça, mais Lyon reste le premier des premiers. Lyon, c'est le coeur, ça bouge pas. Le sang est rouge et bleu » a lancé Karim Konaté, interrogé par le média Actu Foot Afrique. Une piste qui peut être intéressante à creuser pour l’Olympique Lyonnais dans l’optique du prochain mercato alors qu’à seulement 19 ans, le buteur du RB Leipzig a déjà honoré sept sélections avec la Côte d’Ivoire dont une à l’Orange Vélodrome face à l’Equipe de France. Grand ami de Sinaly Diomandé, il se voit déjà revêtir le maillot de l’OL pour la saison à venir, des propos qui n’échapperont sans doute pas à Bruno Cheyrou et aux dirigeants lyonnais.