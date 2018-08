OL : Mamadou Sakho bradé à l'OL, Crystal Palace refuse !

Dans : OL, Mercato, Premier League.

L'Olympique Lyonnais est en quête d'un défenseur et on a appris récemment que le club de Jean-Michel Aulas lorgnait très clairement sur Mamadou Sakho, l'ancien joueur du PSG désormais à Crystal Palace. Pour s'offrir Sakho, l'OL devra d'abord obtenir que le joueur accepte de baisse très nettement son salaire, lequel est actuellement de 120.000 euros net par semaine, ce qui ne parait pas une mission impossible.



Cependant, là où ça se complique c'est sur l'indemnité de transfert. Car les Eagles ont lâché 28,2ME pour faire venir Mamadou Sakho de Liverpool dans les ultimes heures du mercato 2017. Lié contractuellement avec Crystal Palace jusqu'en 2021, le défenseur français doit donc éventuellement attendre que les deux clubs s'entendent. Et selon le Mirror, ce n'est pas gagné. Car là encore, l'Olympique Lyonnais serait loin de proposer le prix attendu par les dirigeants anglais, le tabloïd affirmant que l'OL ne souhaitait dépenser que 15ME pour faire venir Mamadou Sakho. Une offre que le club de Premier League ne veut même pas étudier, estimant qu'elle n'était pas réellement sérieuse. Reste à savoir si Jean-Michel Aulas fera un geste supplémentaire pour s'offrir un défenseur dont on parle depuis plusieurs saisons à Lyon.