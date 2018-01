OL : Ndombélé et Fékir vendus ? Aulas dit oui à une condition

Dans : OL, Mercato.

Victorieux du PSG dimanche dernier, l’Olympique Lyonnais tient la barre en ce qui concerne la lutte pour le podium. Alors que Monaco baisse d’un ton, mais que l’OM enchaine aussi les bonnes performances, le club rhodanien tient plus que tout à sa place pour un retour en Ligue des Champions. Il en va aussi de l’avenir financier du club, comme l’a fait savoir Jean-Michel Aulas dans un entretien à La Chaine L’Equipe. Pour le président de l’OL, si jamais Lyon échoue dans sa quête de podium, cela pourrait provoquer une catastrophe au niveau de l’effectif, et notamment de deux joueurs sous le feu des projecteurs cette saison.

« Je ne pense pas du tout au titre. C’est un exploit d’avoir battu le PSG, mais sur l’ensemble du championnat, Paris est infiniment plus fort. Si on aimerait bien garder Fekir et Ndombélé cet été ? Si on se qualifie pour la Ligue des Champions, on fera tout pour les garder. Sinon on essayera de les vendre le plus cher possible, mais ce serait un drame », a reconnu JMA. Si le départ possible de Nabil Fékir n’est pas vraiment une surprise, celui de Tanguy Ndombélé, pourtant recruté seulement l’été dernier, pourrait quand même paraître précipité. Même s’il ne fait aucun doute que l’international espoir français pourrait recevoir de très belles offres étant donné ce qu’il montre en ce moment.