OL : Malo Gusto renvoyé à Chelsea, c'est urgent

Dans : OL.

Par Corentin Facy

De retour de blessure, Malo Gusto a vécu une entrée cauchemardesque lors de l’Olympico de dimanche soir entre l’OL et l’OM (1-2).

Eloigné des terrains depuis de longues semaines, Malo Gusto est entré pour le dernier quart d’heure du choc entre l’OM et l’OL dimanche soir au Groupama Stadium. Alors que le score était de 1-1, le latéral droit prêté par Chelsea a d’abord manqué une énorme occasion de donner l’avantage à l’Olympique Lyonnais… avant de marquer contre son camp dans le temps additionnel, offrant bien malgré lui la victoire aux Marseillais.

Malo Gusto trollé comme jamais à l'OL

Sur les réseaux sociaux, les observateurs et les supporters lyonnais n’ont pas été tendres avec Malo Gusto, trollé à tel point que Jean-Michel Aulas est supplié de le renvoyer en urgence à Chelsea pour la fin de la saison. « Malo Gusto vient d'être prié par Jean-Michel Aulas d'aller à Chelsea le plus tôt possible », « Malo Gusto qui climatise son propre stade et ses propres supporters », « Malo Gusto qui offre son cadeau d’adieu au peuple lyonnais », « Malo Gusto est élu homme du match côté marseillais ! » ou encore « L’OM va peut-être aller directement en Ligue des champions grâce à un but du cul de Malo Gusto contre son camp. Prodigieuse Ligue des talents » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où les supporters de l’OM jubilent de l’entrée catastrophique de Malo Gusto tandis que ceux de l’Olympique Lyonnais sont complètement dépités.

Gusto vs Marseille



- 7 ballons 3 perte de balle

- Rate le but du 2-1

- CSC

- Coupe désastreuse pic.twitter.com/vwTATM7EE4 — El footix (@Elfootix3) April 23, 2023

Durant la rencontre, Prime Video rappelait que Bruno Cheyrou avait été contraint de se rendre à Chelsea ces dernières semaines afin de négocier avec les Blues pour que Malo Gusto ait l’autorisation de jouer avec l’OL durant cette fin de saison. Chose que le club londonien avait décommandé en raison des pépins musculaires du joueur. L’état-major de l’OL aurait peut-être finalement dû se plier aux exigences lunaires de Chelsea. Quoi qu'il en soit, Malo Gusto devrait terminer la saison sur le banc car en son absence, un homme s'est révélé dans le couloir droit à Lyon en la personne de Saël Kumbedi. Malheureusement pour les Gones et pour Laurent Blanc, le piston droit qui a récemment prolongé jusqu'en 2027 était suspendu face à l'OM ce dimanche.