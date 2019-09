OL : Maillot complet, Deliveroo s’offre la dernière part du gâteau

Dans : OL, Ligue 1.

Futurs adversaires dimanche lors de la 6e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain ont un nouveau point commun.

Il s’agit de Deliveroo, la société de livraison de repas à domicile qui travaille depuis peu avec le champion de France, et qui collabore désormais avec le club rhodanien. Bien sûr, les contrats sont différents puisque l’entreprise britannique apparaîtra seulement sur le maillot des Gones. Plus précisément en haut du dos, un espace récemment autorisé par la LFP, ce dont Montpellier a profité en premier dans l’élite.

Pour l’OL et son directeur commercial et business développement Cyrille Groll, ce « gros partenariat » sur trois ans « boucle le programme de sponsoring maillot pour la saison avec 100 % des emplacements proposés désormais occupés. » Il n’y a plus aucune place sur la tenue des Lyonnais, Deliveroo étant leur 7e partenaire, soit un de plus par rapport à la saison dernière. Une tendance qui contredit la volonté de la LFP, déterminée à limiter le nombre de sponsors maillots.

Encore un sponsor maillot, et alors ?

« Tout est question d'équilibre entre les surfaces autorisées, celles que vous utilisez et la façon dont vous le faites, s’est défendu Cyrille Groll dans L’Equipe. A l'OL, nous évitons par exemple l'explosion de couleurs différentes. Dimanche, tous les sponsors apparaîtront en bleu foncé sur blanc. Le numéro et le nom des joueurs seront dans un bleu moins prononcé. Cette bichromie est un des moyens de conserver un design harmonieux aux maillots du championnat. » Pour arrondir les fins de saison, nul doute que les autres pensionnaires de L1 imiteront bientôt l’OL et Montpellier.