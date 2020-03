OL : Madrid veut piocher à Lyon pour oublier le flop Jovic

Dans : OL.

L’été prochain, de nombreux joueurs de l’Olympique Lyonnais seront courtisés durant le mercato. Des joueurs comme Dembélé, Cherki, Aouar ou même Gouiri ont la cote en Europe.

Ces dernières semaines, la Juventus Turin est régulièrement associée à l’Olympique Lyonnais dans l’optique du prochain mercato. Mais vraisemblablement, la Vieille Dame n’est pas la seule à se pencher sur les jeunes talents de l’OL. Et pour cause, Diario Gol affirme en cette fin de semaine que le Real Madrid a également un œil très attentif sur Lyon. Grand connaisseur du marché français, Zinedine Zidane se verrait bien piocher au sein de l’effectif de Rudi Garcia, notamment pour combler un éventuel départ de l’immense flop du récent mercato estival, Luka Jovic.

Recruté pour 60 ME en provenance de Francfort le 2 juillet dernier, l’international serbe ne parvient pas à s’adapter, et encore moins à s’imposer au Real Madrid, où il affiche un bilan terriblement décevant (2 buts, 2 passes décisives). C’est ainsi que, selon le média espagnol, le club de la Casa Blanca envisage grandement un départ de l’attaquant de 22 ans lors du prochain mercato. Et pour le remplacer, Rayan Cherki est une piste creusée par le Real Madrid. Malgré son jeune âge et un positionnement légèrement différent de celui de Luka Jovic, le prodige de l’OL plaît fortement au Real Madrid. Dans les faits, Zinedine Zidane se verrait bien recruter Cherki, en plus d’un avant-centre plus expérimenté pour combler à 100 % le départ probable de Jovic. Reste à voir ce que Jean-Michel Aulas pensera de tout cela, lui qui n’a sans doute pas dans l’idée de vendre Rayan Cherki avant que ce dernier effectue au moins une saison pleine en Ligue 1…