OL ‍: Lyon voit rouge, le transfert de Toko-Ekambi annulé ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Alors que tout semblait ficelé pour le transfert de Karl Toko-Ekambi vers Fenerbahçe, il semblerait que l’international camerounais ne soit plus si proche de rejoindre le club turc durant le mercato.

Indésirable auprès de la direction et des supporters de l’Olympique Lyonnais, Karl Toko-Ekambi a lui aussi la volonté de quitter le club rhodanien cet été. Après un prêt correct de six mois à Rennes, l’international camerounais a une belle cote en Turquie. Depuis plusieurs jours, son transfert au Fenerbahçe est jugé comme imminent mais l’officialisation tarde à venir. Et ce que redoutent les supporters de l’OL est sur le point d’arriver, à savoir que le départ de l’ex-buteur de Villarreal tombe à l’eau.

C’est une possibilité d’après les informations du journaliste turc Volkan Demir, qui dévoile ce jeudi que sauf nouveau revirement de situation, « le transfert de Toko-Ekambi à Fenerbahçe n’aura finalement pas lieu ». Un terrible coup dur si cela se confirme pour l’Olympique Lyonnais, qui souhaite réduire sa masse salariale et qui veut absolument se séparer d’un joueur indésirable au possible auprès des supporters lyonnais après les incidents survenus en première partie de saison 2022-2023.

Toko-Ekambi à Fenerbahçe, c'est mort ?

Sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2024, Karl Toko-Ekambi n’entre plus dans les plans de Laurent Blanc, malgré les solutions assez limitées dans le domaine offensif pour le coach de l’Olympique Lyonnais avec Alexandre Lacazette, Bradley Barcola, Amin Sarr, Rayan Cherki et Jeffinho. Reste maintenant à voir si John Textor, qui doit actuellement gérer des dossiers ô combien plus important avec le départ de Castello Lukeba et les offres reçues pour Bradley Barcola, parviendra à trouver une solution pour refourguer Karl Toko-Ekambi à un autre club en Europe ou ailleurs. Ces dernières semaines, le nom du buteur lyonnais avait également circulé dans des championnats exotiques comme le Qatar mais cette destination ne semblait pas vraiment avoir les faveurs du principal intéressé.