OL : Peter Bosz fait une annonce dramatique pour le football

Par Guillaume Conte

L'avenir du football provoque de vives craintes chez l'entraineur lyonnais Peter Bosz, persuadé qu'un bouleversement de taille se prépare.

L’Olympique Lyonnais s’est souvent plaint du modèle économique de son concurrent parisien. A l’image de l’OM, dont le propriétaire Frank McCourt s’est tout récemment emporté contre le PSG sauce Qatar, l’OL estime ne pas pouvoir lutter à armes égales contre le club francilien, destiné à être champion quasiment tous les ans. Plus de moyens pour les plus riches, c’est ce vers quoi le football européen se dessine avec la menace de la SuperLigue. Et même si cela a été repoussé dans un premier temps, ce championnat plus fermé reviendra sous une forme ou sous une autre pour Peter Bosz. Dans un entretien à So Foot, l’entraineur lyonnais a avoué son terrible pessimisme pour l’avenir du football, et notamment des championnats nationaux.

La Coupe d'Europe le week-end

« Si une telle compétition ne voit pas le jour, la LdC deviendra une sorte de Super Ligue, croyez-moi. Observez bien : la finale se joue déjà le week-end. Bientôt, ce seront les demies, puis les quarts. Dans dix ou quinze ans, la Ligue 1 se déroulera le mercredi et la C1 le week-end. Les grands clubs ne veulent pas perdre trop d’argent », a souligné l’entraineur lyonnais, qui voit bien les choses se compliquer sérieusement pour les calendriers nationaux avec la réforme des Coupes d’Europe. En attendant, c’est une nouvelle Ligue des Champions qui verra le jour dans un peu plus de deux ans, et il sera déjà difficile de s’y repérer. Ce qui pourrait faire les affaires de la SuperLigue, prêts à bondir en cas de polémique entre l’UEFA, les clubs, les supporters et tout ça sur fond de pactole à récolter. En attendant, l’OL et les autres clubs français vont aussi devoir augmenter leur niveau de jeu pour concurrencer le PSG et les ténors européens dans les compétitions du continent.