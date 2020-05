OL : Lyon va piquer à l'ASSE le successeur de Coupet

Dans : OL.

Grégory Coupet n'étant plus l'entraîneur des gardiens de Lyon, c'est Fabrice Grange, son homologue de l'AS Saint-Etienne, qui devrait le remplacer.

Le hasard est parfois curieux puisque c’est à l’AS Saint-Etienne que l’Olympique Lyonnais était allé chercher Grégory Coupet en 1997 pour l’installer dans ses buts. Mais ce mercredi, l’histoire entre l’OL et celui qui était depuis deux ans l’entraîneur d’Anthony Lopes s’est achevée, son contrat n’ayant pas été renouvelé. Et c’est encore du côté de l’ASSE que Jean-Michel Aulas envisage très fortement de piocher le nouveau technicien en charge des gardiens de but de l’Olympique Lyonnais.

En effet, L’Equipe affirme que Grégory Coupet, désormais à Dijon, devrait être remplacé par Fabrice Grange, qui s’occupait de Stéphane Ruffier et Jessy Moulin chez les Verts et qui avait débuté à Lyon sa carrière de gardien professionnel. Il est vrai que du côté des portiers stéphanois, la situation est très compliquée, Ruffier ayant très mal vécu de devenir numéro 2, Claude Puel le poussant sur le banc sans ménagement. De quoi évidemment inciter Fabrice Grance à changer d’air, la rivalité Moulin-Ruffier s’annonçant explosive en 2020-2021. Pour l'instant, l'OL et l'ASSE n'ont pas réagi à cette rumeur, même si le dossier semble être très bien avancé, ce choix étant évidemment à même de provoquer quelques petits remous.