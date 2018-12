OL : Lyon toujours écoeuré par Monaco sur ce sujet

Dans : OL, Ligue 1, Monaco.

En juin dernier, lors des premiers jours du mercato, l'Olympique Lyonnais n'a pas eu d'autre choix que de vendre Willem Geubbels à l'AS Monaco, le club rhodanien empochant une somme colossale, à savoir 20ME, pour son attaquant âgé à l'époque de 16 ans. Jean-Michel Aulas n'avait pas masqué sa déception de voir un si jeune joueur partir aussi vite, le président de l'OL étant persuadé que Willem Geubbels avait tout intérêt à rester un peu plus longtemps à Lyon afin de faire augmenter son niveau sportif...et sa valeur financière.

Et les mois qui passent n'ont pas calmé la déception lyonnaise face aux moyens financiers mis en oeuvre par le club de la Principauté pour aller chercher de très jeunes footballeurs en Ligue 1. Dans L'Equipe, Vincent Ponsot pense que Monaco va trop loin et provoque une dérive dans le milieu. « Ce club a créé des pratiques financières sur les jeunes qui entraînent de fortes dérives, notamment dans l'environnement de ces joueurs », constate le directeur général adjoint de l'Olympique Lyonnais, que l'on sait très très proche de Jean-Michel Aulas et qui sait l'importance de ce sujet au sein du club rhodanien.